В Александровском саду состоялась встреча советских ветеранов с ветеранами стран-союзниц

В Александровском саду в Москве в пятницу, 26 октября, в рамках проекта, посвящённого блокаде Ленинграда, состоялась встреча советских ветеранов с ветеранами стран-союзниц, прибывших из Франции, Великобритании и Соединённых Штатов.