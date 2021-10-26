В Александровском саду состоялась встреча советских ветеранов с ветеранами стран-союзниц
Мероприятие состоялось при поддержке Фонда развития русско-французских исторических инициатив и Министерства обороны России.
Как отмечается, мероприятие прошло при участии представителей посольств Франции, Великобритании и США.
«Сегодня в рамках масштабного проекта, посвящённого блокаде Ленинграда времён Великой Отечественной войны, состоялось торжественное траурное возложение цветов к стеле города-героя Ленинграда», — заявил член Фонда развития русско-французских исторических инициатив Георгий Арсентьев.
Он уточнил, что основная часть данного мероприятия пройдёт 29 октября в Санкт-Петербурге при участии губернатора города Александра Беглова и ветеранов.