В Александровском саду состоялась встреча советских ветеранов с ветеранами стран-союзниц

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В Александровском саду в Москве в пятницу, 26 октября, в рамках проекта, посвящённого блокаде Ленинграда, состоялась встреча советских ветеранов с ветеранами стран-союзниц, прибывших из Франции, Великобритании и Соединённых Штатов.

Мероприятие состоялось при поддержке Фонда развития русско-французских исторических инициатив и Министерства обороны России.

Как отмечается, мероприятие прошло при участии представителей посольств Франции, Великобритании и США.

«Сегодня в рамках масштабного проекта, посвящённого блокаде Ленинграда времён Великой Отечественной войны, состоялось торжественное траурное возложение цветов к стеле города-героя Ленинграда», — заявил член Фонда развития русско-французских исторических инициатив Георгий Арсентьев. 

Он уточнил, что основная часть данного мероприятия пройдёт 29 октября в Санкт-Петербурге при участии губернатора города Александра Беглова и ветеранов.

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