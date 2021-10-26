В Удмуртии 15-летнюю девушку наградили медалью за спасение утопающего

В Удмуртии награду за спасение утопающего вручили 15-летней Яне Александровой из населённого пункта Малая Пурга.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Госсовета Удмуртии.

Как отмечается, во время отдыха у реки Постолки в июле текущего года девушка спасла из воды молодого человека, который начал тонуть.

В рамках 35-й сессии Госсовета девушку наградили медалью Совета Федерации «За проявленное мужество». Её вручили 106 юным героям из разных регионов.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области за участие в тушении пожара наградили шестиклассника.