В Удмуртии 15-летнюю девушку наградили медалью за спасение утопающего
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Госсовета Удмуртии.
Как отмечается, во время отдыха у реки Постолки в июле текущего года девушка спасла из воды молодого человека, который начал тонуть.
В рамках 35-й сессии Госсовета девушку наградили медалью Совета Федерации «За проявленное мужество». Её вручили 106 юным героям из разных регионов.
Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области за участие в тушении пожара наградили шестиклассника.