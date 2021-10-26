В Совфеде предложили ежегодно индексировать дотации регионам не ниже уровня инфляции
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу бюджетного комитета Совфеда Анатолия Артамонова.
«В 2020 году долговые обязательства регионов составили 27,3% от налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов, а в трёх регионах этот показатель превысил 100%, в 39 регионах — 50%. По итогам 2020 года объём госдолга регионов увеличился на 18,1%», — сказал сенатор.
По его словам, такая тенденция сохраняется и в 2021 году, и в проекте федерального бюджета на 2022—2024 годы.
«Любые кредиты, в том числе и бюджетные, необходимо выплачивать, и поэтому наш комитет выступает за то, чтобы была в целом более сбалансированная бюджетная политика регионов. В связи с этим мы рекомендовали правительству предусмотреть ежегодную индексацию общего объёма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов федерации не ниже уровня инфляции», — отметил Артамонов.
Он добавил, что такое положение необходимо закрепить в Бюджетном кодексе.