В Совфеде предложили ежегодно индексировать дотации регионам не ниже уровня инфляции

В Совфеде предложили предусмотреть ежегодную индексацию дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов не ниже уровня инфляции.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу бюджетного комитета Совфеда Анатолия Артамонова.

«В 2020 году долговые обязательства регионов составили 27,3% от налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов, а в трёх регионах этот показатель превысил 100%, в 39 регионах — 50%. По итогам 2020 года объём госдолга регионов увеличился на 18,1%», — сказал сенатор.

По его словам, такая тенденция сохраняется и в 2021 году, и в проекте федерального бюджета на 2022—2024 годы.

«Любые кредиты, в том числе и бюджетные, необходимо выплачивать, и поэтому наш комитет выступает за то, чтобы была в целом более сбалансированная бюджетная политика регионов. В связи с этим мы рекомендовали правительству предусмотреть ежегодную индексацию общего объёма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов федерации не ниже уровня инфляции», — отметил Артамонов.

Он добавил, что такое положение необходимо закрепить в Бюджетном кодексе.