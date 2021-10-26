Зенитчики и морпехи СФ приняли участие в масштабных учениях в Мурманской области

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В Мурманской области состоялись масштабные учения частей ПВО ВС России. Зенитчики Северного флота прикрыли морпехов от воздушного удара условного противника.
Зенитчики и морпехи СФ приняли участие в масштабных учениях в Мурманской области
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Манёвры с применением зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» прошли на полигоне у озера Сантаярви. По легенде учений батарея «Стрела-10» — гусеничный ЗРК малой дальности — защищала «чёрных беретов» во время наступления. Боевые машины вели огонь не только с места, но и в движении.

Как ранее сообщало ФАН, в Приморском крае морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.

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