В Москве рассказали о расширении функционала портала mos.ru
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Теперь достаточно подать онлайн-заявку, и к вам приедет специалист, который заберёт ненужную технику и отправит её на утилизацию. В среднем вывоз крупных предметов займёт около получаса, причём пользователь сам выбирает удобные для него дату и время», — сказал Пищелко.
Отмечается, что по одной заявке можно будет вывезти до 20 предметов. Сам процесс займёт около получаса.
Ранее НСН сообщала, что столичный ресурс «Инвестпортал» ежедневно посещают около 9 тыс. уникальных пользователей.