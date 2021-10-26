В Москве рассказали о расширении функционала портала mos.ru

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Руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко рассказал, что на портале mos.ru появился новый сервис «Вывоз ненужных вещей».
В Москве рассказали о расширении функционала портала mos.ru
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Теперь достаточно подать онлайн-заявку, и к вам приедет специалист, который заберёт ненужную технику и отправит её на утилизацию. В среднем вывоз крупных предметов займёт около получаса, причём пользователь сам выбирает удобные для него дату и время», — сказал Пищелко.

Отмечается, что по одной заявке можно будет вывезти до 20 предметов. Сам процесс займёт около получаса.

Ранее НСН сообщала, что столичный ресурс «Инвестпортал» ежедневно посещают около 9 тыс. уникальных пользователей.

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