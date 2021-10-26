В Москве рассказали о расширении функционала портала mos.ru

Руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко рассказал, что на портале mos.ru появился новый сервис «Вывоз ненужных вещей».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Теперь достаточно подать онлайн-заявку, и к вам приедет специалист, который заберёт ненужную технику и отправит её на утилизацию. В среднем вывоз крупных предметов займёт около получаса, причём пользователь сам выбирает удобные для него дату и время», — сказал Пищелко.

Отмечается, что по одной заявке можно будет вывезти до 20 предметов. Сам процесс займёт около получаса.

Ранее НСН сообщала, что столичный ресурс «Инвестпортал» ежедневно посещают около 9 тыс. уникальных пользователей.