Изображение Северного речного вокзала появится на лимитированной серии «Тройки»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование за фотографию, которая появится на лимитированной серии карты «Тройка». Победило фото Северного речного вокзала. Все снимки сделали жители города», — говорится в сообщении.
За фото проголосовали 15 860 горожан.
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