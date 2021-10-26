Изображение Северного речного вокзала появится на лимитированной серии «Тройки»

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Москвичи определили фотографию, которая украсит лимитированный 10-тысячный тираж проездной карты «Тройка».
Изображение Северного речного вокзала появится на лимитированной серии «Тройки»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование за фотографию, которая появится на лимитированной серии карты «Тройка». Победило фото Северного речного вокзала. Все снимки сделали жители города», — говорится в сообщении.

За фото проголосовали 15 860 горожан.

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