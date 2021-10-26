На портале mos.ru появились новые услуги для участников программы реновации

На портале mos.ru стали доступны две новые онлайн-услуги для участников программы реновации — запись на осмотр квартиры и запись на заключение договора.

Услуги доступны для зарегистрированных пользователей с полной учётной записью, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Благодаря новым онлайн-услугам жители смогут управлять своим временем, заранее планировать ещё два важных этапа в рамках переселения и оперативно получать ответы на волнующие их вопросы, без лишних визитов и звонков. В перспективе мы планируем перевести в электронный формат ещё больше услуг, которые упростят новосёлам переезд в новый дом», — отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Ранее НСН сообщала, что столичный Инвестпортал ежедневно посещают около 9 тыс. уникальных пользователей.