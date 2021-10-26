На портале mos.ru появились новые услуги для участников программы реновации
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Услуги доступны для зарегистрированных пользователей с полной учётной записью, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Благодаря новым онлайн-услугам жители смогут управлять своим временем, заранее планировать ещё два важных этапа в рамках переселения и оперативно получать ответы на волнующие их вопросы, без лишних визитов и звонков. В перспективе мы планируем перевести в электронный формат ещё больше услуг, которые упростят новосёлам переезд в новый дом», — отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.
Ранее НСН сообщала, что столичный Инвестпортал ежедневно посещают около 9 тыс. уникальных пользователей.