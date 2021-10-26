Эксперт по кибербезопасности напомнил, что мошенники могут звонить со знакомых номеров

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Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал, что мошенники могут совершать подмену исходящего звонка с помощью специального приложения.
Эксперт по кибербезопасности напомнил, что мошенники могут звонить со знакомых номеров
  • Pixabay

Злоумышленники используют для звонков потенциальным жертвам не только номера служб поддержки банков, но и контакты из телефонных книжек собеседников.

Такую возможность им дают периодически утекающие в интернет персональные данные, предупредил специалист в эфире радио Sputnik.

«Когда мы отправляем бумажное письмо по почте, то мы можем указать абсолютно любой адрес отправителя. С телефонами сейчас происходит нечто похожее: мошенники с помощью специального приложения могут подменить исходящий номер телефона на абсолютно любой», — объяснил Лукацкий.

При этом эксперт добавил, что другого способа понять, что звонят мошенники, кроме как в процессе разговора, нет. На этом фоне он призвал абонентов к бдительности.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.

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