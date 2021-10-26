В Петербурге прокомментировали ситуацию с нелегальными экскурсиями по крышам

Председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщёв рассказал о мерах по борьбе с проведением незаконных экскурсий по крышам города.

«Наша чёткая позиция — такие экскурсии на крышах незаконны, их не должно быть. Мы выявили вместе с полицией те адреса, куда постоянно ходят, и там стопроцентно всё перекрыли. Поставили антивандальные двери, замки и дополнительные решётки, охранные сигнализации, заложили входы-выходы — они там стены просто прорубали, чтобы из соседних домов попасть», — сказал Борщёв в беседе с «Петербургским дневником».

Ранее, как сообщало ФАН, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что все здания в городе получили паспорта готовности к началу отопительного сезона.