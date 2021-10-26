В Петербурге прокомментировали ситуацию с нелегальными экскурсиями по крышам

Короткая ссылка
Председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщёв рассказал о мерах по борьбе с проведением незаконных экскурсий по крышам города.
В Петербурге прокомментировали ситуацию с нелегальными экскурсиями по крышам
  • РИА Новости

«Наша чёткая позиция — такие экскурсии на крышах незаконны, их не должно быть. Мы выявили вместе с полицией те адреса, куда постоянно ходят, и там стопроцентно всё перекрыли. Поставили антивандальные двери, замки и дополнительные решётки, охранные сигнализации, заложили входы-выходы — они там стены просто прорубали, чтобы из соседних домов попасть», — сказал Борщёв в беседе с «Петербургским дневником».

Ранее, как сообщало ФАН, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что все здания в городе получили паспорта готовности к началу отопительного сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить