Автоэксперты выяснили, какие машины чаще всего покупают в кредит

Автоэксперты выяснили, какие машины россияне чаще всего покупают в кредит.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «СберАвто».

Большинство кредитов (81%) оформлено на покупку подержанного автомобиля.

В III квартале 2021 года популярнее всего были Lada Vesta и Granta — 21% от всех сделок.

Далее следуют Hyundai Solaris (15% кредитных сделок) и Kia с тремя моделями — Rio, Ceed и Sportage (14% сделок).

Также в список попали Renault (9% сделок; модели Logan и Kaptur) и Ford (8% сделок; модель Focus).

Кроме того, в кредит нередко покупали машины марок Chevrolet, Volkswagen и Honda.

Если говорить о новых машинах, то наибольшей популярностью пользовались Toyota (19%; наибольший интерес был к модели Corolla), Volkswagen (36%; лидирует модель Polo) и Skoda (11%; Rapid и Octavia).

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