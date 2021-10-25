В Петербурге рассказали о планах по развитию волонтёрского движения

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В Санкт-Петербурге утвердили дорожную карту по вовлечению горожан в волонтёрское движение.
В Петербурге рассказали о планах по развитию волонтёрского движения
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.

До конца 2021 года в движение должно быть вовлечено около 3,3% жителей, через девять лет показатель предполагается увеличить до 15%. В настоящее время добровольчеством занимаются более 130 тыс. человек.

План предусматривает различные мероприятия, в том числе в сфере образования, охраны природы, туристической и спортивной деятельности. Работа будет проходить по 17 направлениям волонтёрства.

«Петербург по праву считается столицей добровольчества России. Пандемия в прошлом году показала, что у петербуржцев есть запрос на волонтёрство. И наша задача — привлечь тех, кто хочет помогать», — отмечается в сообщении.

Как ранее передавала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков.

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