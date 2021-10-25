В Челябинской области в суд передали материалы дела об убийстве девочки в 2002 году

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В Челябинской области раскрыли убийство девочки-подростка, совершённое в 2002 году. Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
В Челябинской области в суд передали материалы дела об убийстве девочки в 2002 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Как заявили в ведомстве, ночью 20 апреля 2002 года обвиняемый в безлюдном месте в селе Анненское нанёс жертве большое количество ранений на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Девочка скончалась на месте. Мужчина скрылся.

По делу провели более десяти экспертиз. Допрошено свыше 20 свидетелей. Следователи собрали достаточную доказательную базу.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Ленинградской области раскрыли убийство 11-летней девочки, совершённое в 2008 году.

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