В ЯНАО расширили меры поддержки многодетным семьям
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент соцзащиты населения.
«Сейчас по новым условиям многодетные семьи имеют право выбрать местом для отдыха жилые помещения, предоставленные самозанятыми гражданами», — заявили в департаменте.
Воспользоваться льготой можно раз в три года. Многодетная семья может получить компенсацию за отдых в месте, которая выберет сама, на территории России и за её пределами.
Многодетные и малоимущие многодетные семьи могут рассчитывать на оплату до 21 дня отпуска. Компенсация составляет 1500 рублей на человека в сутки. В начале следующего года сумма будет увеличена до 1600 рублей.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News напомнила о льготах для многодетных семей в России.