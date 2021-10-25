В ЯНАО расширили меры поддержки многодетным семьям

В Ямало-Ненецком автономном округе расширили меры поддержки многодетным семьям.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент соцзащиты населения.

«Сейчас по новым условиям многодетные семьи имеют право выбрать местом для отдыха жилые помещения, предоставленные самозанятыми гражданами», — заявили в департаменте.

Воспользоваться льготой можно раз в три года. Многодетная семья может получить компенсацию за отдых в месте, которая выберет сама, на территории России и за её пределами.

Многодетные и малоимущие многодетные семьи могут рассчитывать на оплату до 21 дня отпуска. Компенсация составляет 1500 рублей на человека в сутки. В начале следующего года сумма будет увеличена до 1600 рублей.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News напомнила о льготах для многодетных семей в России.