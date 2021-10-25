В ЯНАО расширили меры поддержки многодетным семьям

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В Ямало-Ненецком автономном округе расширили меры поддержки многодетным семьям.
В ЯНАО расширили меры поддержки многодетным семьям
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент соцзащиты населения.

«Сейчас по новым условиям многодетные семьи имеют право выбрать местом для отдыха жилые помещения, предоставленные самозанятыми гражданами», — заявили в департаменте.

Воспользоваться льготой можно раз в три года. Многодетная семья может получить компенсацию за отдых в месте, которая выберет сама, на территории России и за её пределами.

Многодетные и малоимущие многодетные семьи могут рассчитывать на оплату до 21 дня отпуска. Компенсация составляет 1500 рублей на человека в сутки. В начале следующего года сумма будет увеличена до 1600 рублей.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News напомнила о льготах для многодетных семей в России.

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