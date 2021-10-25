Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Воронежской области

При столкновении маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей в Воронеже пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«Произошло столкновение трёх транспортных средств: автомобиля Ford Focus под управлением 19-летнего мужчины, «Нивы», за рулём которой находился 60-летний водитель, и автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №88а, под управлением 30-летнего мужчины», — приводит РИА Новости сообщение.

В результате ДТП травмы получили водитель «Нивы», а также водитель и пассажирка иномарки.

Ранее в Туймазинском районе Башкортостана в результате автомобильной аварии скончались три человека, ещё двое пострадали.