Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Воронежской области

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При столкновении маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей в Воронеже пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Воронежской области
  • РИА Новости

«Произошло столкновение трёх транспортных средств: автомобиля Ford Focus под управлением 19-летнего мужчины, «Нивы», за рулём которой находился 60-летний водитель, и автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №88а, под управлением 30-летнего мужчины», — приводит РИА Новости сообщение.

В результате ДТП травмы получили водитель «Нивы», а также водитель и пассажирка иномарки.

Ранее в Туймазинском районе Башкортостана в результате автомобильной аварии скончались три человека, ещё двое пострадали.

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