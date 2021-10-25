Солнечногорск посетили около 700 тысяч туристов в 2021 году
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Об этом пишет сайт «Подмосковье сегодня».
«Почти 700 тыс. туристов побывали в Солнечногорске с начала года. Солнечногорск считается одним из самых «литературных» районов Подмосковья», — говорится в материале.
Особенно популярны у туристов усадьбы Середниково и Шахматово, с которыми связаны имена российских поэтов Михаила Лермонтова и Александра Блока.
Ранее исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН рассказала о перспективах открытия новых направлений для туристов.