Солнечногорск посетили около 700 тысяч туристов в 2021 году

Порядка 700 тыс. туристов посетили подмосковный Солнечногорск с начала года, сообщили в региональном Комитете по туризму.

Об этом пишет сайт «Подмосковье сегодня».

«Почти 700 тыс. туристов побывали в Солнечногорске с начала года. Солнечногорск считается одним из самых «литературных» районов Подмосковья», — говорится в материале.

Особенно популярны у туристов усадьбы Середниково и Шахматово, с которыми связаны имена российских поэтов Михаила Лермонтова и Александра Блока.

Ранее исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН рассказала о перспективах открытия новых направлений для туристов.