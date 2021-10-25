На станции БКЛ «Рижская» начали монтаж эскалаторов

На станции «Рижская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена начали монтаж четырёх эскалаторов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Комплекса градостроительной политики и строительства.

«Сначала на железобетонный фундамент наклонного хода опускают специальные металлоконструкции — фермы. Именно на них в дальнейшем установят секции эскалаторов длиной 95 метров. Затем секции состыкуют по зонам, выверят монтируемые приводы по высоте и осевым линиям», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, на эскалаторах можно будет спуститься из вестибюля под Рижской площадью в центральный зал станции «Рижская», которую строят на глубине более 60 метров.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.