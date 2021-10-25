Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец напомнила о льготах для многодетных семей в России.

В беседе с Nation News она отметила, что многодетные семьи, имеющие трёх и более детей, по общему правилу имеют право на льготу по налогу на имущество, которая предоставляется в виде налогового вычета.

«По налогу на имущество физических лиц предоставляются вычеты в расчёте на каждого ребёнка в размере 5 кв. м площади квартиры или комнаты и 7 кв. м общей площади жилого дома, части жилого дома в расчёте на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — сказала Волынец.

По её словам, многодетные семьи также могут рассчитывать на льготу по земельному налогу. Вычет предусмотрен в размере кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка.

Как отметила омбудсмен, льготы по земельному налогу и налогу на имущество физлиц могут быть установлены органами муниципальных образований по месту нахождения земельных участков и по месту нахождения жилых или нежилых объектов.

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