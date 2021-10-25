Волынец напомнила о льготах для многодетных семей в России

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец напомнила о льготах для многодетных семей в России.
Волынец напомнила о льготах для многодетных семей в России
  • РИА Новости

В беседе с Nation News она отметила, что многодетные семьи, имеющие трёх и более детей, по общему правилу имеют право на льготу по налогу на имущество, которая предоставляется в виде налогового вычета.

«По налогу на имущество физических лиц предоставляются вычеты в расчёте на каждого ребёнка в размере 5 кв. м площади квартиры или комнаты и 7 кв. м общей площади жилого дома, части жилого дома в расчёте на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — сказала Волынец.

По её словам, многодетные семьи также могут рассчитывать на льготу по земельному налогу. Вычет предусмотрен в размере кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка.

Как отметила омбудсмен, льготы по земельному налогу и налогу на имущество физлиц могут быть установлены органами муниципальных образований по месту нахождения земельных участков и по месту нахождения жилых или нежилых объектов.

Ранее НСН сообщала, что около 4 млн москвичей получают льготы и субсидии на оплату ЖКУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить