Глава ФТС Булавин рассказал об итогах реформирования системы таможенных органов

Короткая ссылка
Руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин рассказал, что масштабное реформирование и цифровизация системы таможенных органов уже дали конкретные результаты.
Глава ФТС Булавин рассказал об итогах реформирования системы таможенных органов
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Он рассказал в интервью «Российской газете», что в прошлом году было окончено масштабное реформирование системы таможенных органов. 

В настоящее время в центрах электронного декларирования оформляется 99% всех деклараций. Одним из результатов реформы стало сокращение времени оформления, причём без ущерба качеству госконтроля, сообщил Булавин.

Он отметил, что основным инструментом контроля является система управления рисками, которая также постоянно совершенствуется. Она позволяет автоматически выявлять товары с высоким уровнем риска нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и Российской Федерации.

«За девять месяцев 2021 года общая эффективность применения системы управления рисками при декларировании товаров составила 55%, то есть результативным является каждое второе проверочное мероприятие. В процессе таможенного контроля дополнительно взыскано 45 млрд рублей», — сказал он.

Ранее «Известия» сообщали, что российские компании по производству одежды и обуви столкнулись с задержками поставок своей продукции из Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить