Глава ФТС Булавин рассказал об итогах реформирования системы таможенных органов

Руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин рассказал, что масштабное реформирование и цифровизация системы таможенных органов уже дали конкретные результаты.

Он рассказал в интервью «Российской газете», что в прошлом году было окончено масштабное реформирование системы таможенных органов.

В настоящее время в центрах электронного декларирования оформляется 99% всех деклараций. Одним из результатов реформы стало сокращение времени оформления, причём без ущерба качеству госконтроля, сообщил Булавин.

Он отметил, что основным инструментом контроля является система управления рисками, которая также постоянно совершенствуется. Она позволяет автоматически выявлять товары с высоким уровнем риска нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и Российской Федерации.

«За девять месяцев 2021 года общая эффективность применения системы управления рисками при декларировании товаров составила 55%, то есть результативным является каждое второе проверочное мероприятие. В процессе таможенного контроля дополнительно взыскано 45 млрд рублей», — сказал он.

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