В Новосибирске на площади 600 квадратных метров горят покрышки
- РИА Новости
«В 12:00 (08:00 мск) пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании покрышек на открытой территории по улице 2-я Станционная в Ленинском районе Новосибирска. В настоящий момент усиленная группировка пожарных осуществляет ликвидацию пожара на предварительной площади 600 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Информации о пострадавших не поступало, дым от пожара виден из разных районов города.
Ранее пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,8 тыс. кв. м на складе в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе.