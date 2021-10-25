В Новосибирске на площади 600 квадратных метров горят покрышки

В Новосибирске пожарные тушат покрышки, горящие на открытой территории общей площадью примерно 600 кв. м, есть угроза перехода огня на ближайшие склады, сообщили в региональном управлении МЧС.

«В 12:00 (08:00 мск) пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании покрышек на открытой территории по улице 2-я Станционная в Ленинском районе Новосибирска. В настоящий момент усиленная группировка пожарных осуществляет ликвидацию пожара на предварительной площади 600 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Информации о пострадавших не поступало, дым от пожара виден из разных районов города.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,8 тыс. кв. м на складе в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе.