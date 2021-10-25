В Новосибирске на площади 600 квадратных метров горят покрышки

Короткая ссылка
В Новосибирске пожарные тушат покрышки, горящие на открытой территории общей площадью примерно 600 кв. м, есть угроза перехода огня на ближайшие склады, сообщили в региональном управлении МЧС.
В Новосибирске на площади 600 квадратных метров горят покрышки
  • РИА Новости

«В 12:00 (08:00 мск) пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании покрышек на открытой территории по улице 2-я Станционная в Ленинском районе Новосибирска. В настоящий момент усиленная группировка пожарных осуществляет ликвидацию пожара на предварительной площади 600 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Информации о пострадавших не поступало, дым от пожара виден из разных районов города.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,8 тыс. кв. м на складе в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить