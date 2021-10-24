Кабмин России профинансирует разработку новых стандартов в сфере туризма

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на разработку современных стандартов для туристической отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«В России будут разработаны современные стандарты для туристической отрасли, соответствующие лучшим международным образцам. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в заявлении.

Отмечается, что правила будут составлены с учётом целей устойчивого развития и особенностей функционирования отрасли в условиях пандемии.

К работе над правилами помимо профильных организаций привлекут представителей отрасли и экспертов.

Ранее газета «Известия» писала, что в сервисе Travelata.ru заявили о росте спроса на путёвки в нерабочие дни на 60% среди россиян.