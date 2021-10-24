Кабмин России профинансирует разработку новых стандартов в сфере туризма

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на разработку современных стандартов для туристической отрасли.
Кабмин России профинансирует разработку новых стандартов в сфере туризма
  • Pixabay

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«В России будут разработаны современные стандарты для туристической отрасли, соответствующие лучшим международным образцам. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в заявлении.

Отмечается, что правила будут составлены с учётом целей устойчивого развития и особенностей функционирования отрасли в условиях пандемии.

К работе над правилами помимо профильных организаций привлекут представителей отрасли и экспертов. 

Ранее газета «Известия» писала, что в сервисе Travelata.ru заявили о росте спроса на путёвки в нерабочие дни на 60% среди россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить