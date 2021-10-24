В Госдуме опровергли изменения в правилах доступа к мессенджерам

Новые правила использования для использования сервисов обмена мгновенными сообщениями являются поправками к уже существующему закону, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

В комментарии РИА Новости он отметил, что нововведения не повлияют на работу приложений.

«Они (мессенджеры. — RT) обязаны запросить у оператора связи подтверждение о номере телефона и только после этого оказывать услуги. Если оператор связи впоследствии расторгает договор с пользователем, он обязан сообщить об этом владельцу мессенджера», — пояснил Хинтшейн.

В 2018 году правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров. Организаторы приложения для обмена мгновенными сообщениями должны осуществлять идентификацию пользователей «путём достоверного установления сведений об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи».