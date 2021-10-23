В России зафиксировали новый суточный максимум по числу жертв коронавируса
- РИА Новости
Накануне от коронавируса скончались 1064 пациента.
Общее число летальных исходов в связи с COVID-19 в России — 229 528.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал уровень смертности в мире в связи с пандемией.
21 октября портал «Юга.ру» сообщал, что в Майкопе откроют дополнительный госпиталь для пациентов с COVID-19.