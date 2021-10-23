В России зафиксировали новый суточный максимум по числу жертв коронавируса

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За сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1075 человек, что является новым суточным антирекордом в стране.
В России зафиксировали новый суточный максимум по числу жертв коронавируса
  • РИА Новости

Накануне от коронавируса скончались 1064 пациента.

Общее число летальных исходов в связи с COVID-19 в России — 229 528.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал уровень смертности в мире в связи с пандемией.

21 октября портал «Юга.ру» сообщал, что в Майкопе откроют дополнительный госпиталь для пациентов с COVID-19.

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