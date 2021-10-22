Авторам 18 проектов вручили премию «Новатор Москвы»

В столичной мэрии прошла церемония вручения премии «Новатор Москвы».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В 2021 году подано 740 заявок, что на 53% больше по сравнению с 2020-м. Авторами проектов стали 1,1 тыс. человек. Победили 18 из них.

Премию присуждали в номинациях «Проект будущего» (инновационная идея), «Меняющие реальность» (стартап) и «Лидеры инноваций» (действующий бизнес).

«Огромное количество людей, призванием которых является научная работа, сосредоточены в Москве. Огромное количество технопарков, построенных в Москве за последнее время, даёт возможность работать командам предприятий, которые изобретают, внедряют в реальную жизнь свои изобретения», — заявил мэр Сергей Собянин.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что объявлены итоги конкурса «Новатор Москвы».