Автоэксперт дал советы по хранению летней резины

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Автоэксперт Владимир Сажин дал советы по хранению летней резины.
Автоэксперт дал советы по хранению летней резины
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«Она должна храниться в вертикальном положении, периодически резину нужно переворачивать, чтобы она не деформировалась», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам эксперта, если хранить резину горизонтально, складывать её столбиком из экономии места, то два нижних колеса могут деформироваться и впоследствии их будет сложно балансировать.

Как отметил Сажин, для хранения можно использовать любое помещение, например балкон или кладовку.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Nation News дал советы по подготовке машины к зиме.

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