Автоэксперт дал советы по хранению летней резины

Автоэксперт Владимир Сажин дал советы по хранению летней резины.

«Она должна храниться в вертикальном положении, периодически резину нужно переворачивать, чтобы она не деформировалась», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам эксперта, если хранить резину горизонтально, складывать её столбиком из экономии места, то два нижних колеса могут деформироваться и впоследствии их будет сложно балансировать.

Как отметил Сажин, для хранения можно использовать любое помещение, например балкон или кладовку.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Nation News дал советы по подготовке машины к зиме.