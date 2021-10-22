Министр энергетики России и глава Адыгеи обсудили вопросы энергоснабжения региона

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В Москве состоялась встреча министра энергетики России Николая Шульгинова и главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Они обсудили вопросы газификации и развития электросетей в регионе.
Министр энергетики России и глава Адыгеи обсудили вопросы энергоснабжения региона
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

«Уровень газификации в Адыгее достигает 86% и потенциально может превысить 92%. Есть потенциал для догазификации 16 тыс. домовладений, и мы видим, что эта работа в регионе уже началась», — сказал Шульгинов.

Со своей стороны, Кумпилов отметил, что пообъектный план-график догазификации, составленный на основе предварительных заявок жителей, насчитывает более 6,3 тыс. домовладений в 172 населённых пунктах.

«Сейчас мы заключаем договоры с населением. Организована горячая линия, по которой можно получить консультацию. Вся информация есть в СМИ и на ресурсах компании «Газпром газораспределение Майкоп», — уточнил глава региона.

Также были рассмотрены вопросы консолидации электросетевых активов в регионе и возможности строительства новой сетевой инфраструктуры.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье можно зарегистрировать недвижимость в офисах соцгазификации.

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