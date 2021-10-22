Ребёнок получил ранение из травматического оружия в больнице в ХМАО

Ребёнок получил ранение из травматического оружия в больнице в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе и находится в тяжёлом состоянии. Об этом информирует региональное СУ СК.

Инцидент произошёл 22 октября около 16:00.

«По предварительным данным... находясь в стационарном отделении, ребёнок получил ранение в голову из травматического оружия, принадлежащего его деду 1955 года рождения, который сопровождал потерпевшего в период госпитализации», — заявили в СК.

Возбуждено дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего.

Следователи устанавливают полную картину произошедшего. В том числе рассматривается версия, что несовершеннолетний сам себя ранил вследствие неосторожного обращения с оружием.

Также СК выясняет обстоятельства нахождения в медицинском отделении оружия, законность его приобретения и ношения.