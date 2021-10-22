Ребёнок получил ранение из травматического оружия в больнице в ХМАО

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Ребёнок получил ранение из травматического оружия в больнице в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе и находится в тяжёлом состоянии.  Об этом информирует региональное СУ СК.
Ребёнок получил ранение из травматического оружия в больнице в ХМАО
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 22 октября около 16:00. 

«По предварительным данным... находясь в стационарном отделении, ребёнок получил ранение в голову из травматического оружия, принадлежащего его деду 1955 года рождения, который сопровождал потерпевшего в период госпитализации», — заявили в СК.

Возбуждено дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего.

Следователи устанавливают полную картину произошедшего. В том числе рассматривается версия, что несовершеннолетний сам себя ранил вследствие неосторожного обращения с оружием.

Также СК выясняет обстоятельства нахождения в медицинском отделении оружия, законность его приобретения и ношения.

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