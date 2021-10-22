Ребёнок получил ранение из травматического оружия в больнице в ХМАО
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- РИА Новости
Инцидент произошёл 22 октября около 16:00.
«По предварительным данным... находясь в стационарном отделении, ребёнок получил ранение в голову из травматического оружия, принадлежащего его деду 1955 года рождения, который сопровождал потерпевшего в период госпитализации», — заявили в СК.
Возбуждено дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего.
Следователи устанавливают полную картину произошедшего. В том числе рассматривается версия, что несовершеннолетний сам себя ранил вследствие неосторожного обращения с оружием.
Также СК выясняет обстоятельства нахождения в медицинском отделении оружия, законность его приобретения и ношения.