Вертолёт эвакуировал двух пострадавших в ДТП детей на юге Москвы
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«С места ДТП вертолётом эвакуировали двух пострадавших детей, в том числе грудного малыша в сопровождении мамы», — рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
По словам собеседника, во время транспортировки за состоянием детей наблюдали врачи Центра медицины катастроф Москвы.
В столичном Дептрансе ранее сообщали об аварии на Домодедовской улице: водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел на тротуар. Выясняются обстоятельства ДТП.
В результате ДТП пострадал трёхлетний мальчик.