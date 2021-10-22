Вертолёт эвакуировал двух пострадавших в ДТП детей на юге Москвы

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Медицинский вертолёт эвакуировал в больницу двух детей, пострадавших при столкновении автомобилей на юге Москвы.
Вертолёт эвакуировал двух пострадавших в ДТП детей на юге Москвы
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«С места ДТП вертолётом эвакуировали двух пострадавших детей, в том числе грудного малыша в сопровождении мамы», — рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

По словам собеседника, во время транспортировки за состоянием детей наблюдали врачи Центра медицины катастроф Москвы.

В столичном Дептрансе ранее сообщали об аварии на Домодедовской улице: водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел на тротуар. Выясняются обстоятельства ДТП.

В результате ДТП пострадал трёхлетний мальчик.

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