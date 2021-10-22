Порядка 4 млн москвичей получают льготы и субсидии на оплату ЖКУ

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Заместитель мэра Москвы, глава Комплекса городского хозяйства Пётр Бирюков сообщил, что около 4 млн москвичей получают материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Порядка 4 млн москвичей получают льготы и субсидии на оплату ЖКУ
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

«Городские власти оказывают регулярную и всестороннюю поддержку семьям с низкими доходами, в том числе им предоставляются льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. На сегодняшний день этой мерой социальной поддержки пользуются около 4 млн горожан, большинство из них — пенсионеры и люди с инвалидностью. Также субсидии и льготы на оплату ЖКУ получают безработные, одинокие матери, многодетные семьи, студенты», — рассказал заместитель мэра.

Ранее управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Юрсити» Виктория Шакина в беседе с «Известиями» положительно оценила дополнительные меры поддержки семей с детьми, принимаемые правительством России.

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