Спецназ ЮВО совершил рейд по тылам условного противника на Кубани

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Подразделения спецназа Южного военного округа, дислоцированные в Краснодарском крае, совершили рейд по тылам условного противника. Учения прошли в канун 71-й годовщины со дня формирования подразделений специального назначения в рамках масштабных манёвров ЮВО.
Спецназ ЮВО совершил рейд по тылам условного противника на Кубани
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Бойцы спецназа десантировались парашютным способом из вертолётов Ми-8АМТШ. Одна из групп скрытно проникла в тыл оборонительных позиций батальонной тактической группы. Использовав беспилотный комплекс «Тахион», бойцы изучили оборону мотострелков.

Снайперские пары синхронно уничтожили мобильный дозор. После этого группа заминировала командный пункт батальонной тактической группы.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.

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