В Коврове открыли памятную доску герою Великой Отечественной войны Виктору Филиппову

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Памятную доску первому командиру отряда «Смерш» 1-ой танковой армии Виктору Филиппову открыли в Коврове (Владимирская область).
В Коврове открыли памятную доску герою Великой Отечественной войны Виктору Филиппову
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Памятный знак открыли на территории 467-го окружного учебного центра Западного военного округа (ЗВО).

«Гвардии полковник Филиппов прошёл очень длинный и неимоверно трудный боевой путь. С начала Великой Отечественной войны и до самого её победного конца участвовал в боях. Неоднократно бывал в окружениях, но, благодаря мужеству и смелости, сумел сохранить подчинённый личный состав», — сказал на торжественной церемонии открытия военный комиссар Владимирской области генерал-майор Олег Кувшинов.

30 января 1943 года на Северо-Западном фронте в районе города Осташкова была сформирована 1-ая танковая армия, и Филиппов стал первым начальником отдела военной контрразведки «Смерш» объединения.

Был награждён орденами «Красной звезды», «Красного знамени», «Отечественной войны 1-ой степени» и другими наградами.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», на аэродроме Бельбек в Севастополе открыли памятник командующему авиацией войск ПВО СССР Николаю Москвителеву.

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