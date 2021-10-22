В Коврове открыли памятную доску герою Великой Отечественной войны Виктору Филиппову

Памятную доску первому командиру отряда «Смерш» 1-ой танковой армии Виктору Филиппову открыли в Коврове (Владимирская область).

Памятный знак открыли на территории 467-го окружного учебного центра Западного военного округа (ЗВО).

«Гвардии полковник Филиппов прошёл очень длинный и неимоверно трудный боевой путь. С начала Великой Отечественной войны и до самого её победного конца участвовал в боях. Неоднократно бывал в окружениях, но, благодаря мужеству и смелости, сумел сохранить подчинённый личный состав», — сказал на торжественной церемонии открытия военный комиссар Владимирской области генерал-майор Олег Кувшинов.

30 января 1943 года на Северо-Западном фронте в районе города Осташкова была сформирована 1-ая танковая армия, и Филиппов стал первым начальником отдела военной контрразведки «Смерш» объединения.

Был награждён орденами «Красной звезды», «Красного знамени», «Отечественной войны 1-ой степени» и другими наградами.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», на аэродроме Бельбек в Севастополе открыли памятник командующему авиацией войск ПВО СССР Николаю Москвителеву.