В Подмосковье от борщевика обработали 18 тысяч гектаров земли

В Минсельхозе Подмосковья сообщили, что общая площадь обработанных от борщевика земель в области в текущем году составила 18 тыс. га.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Мы полностью завершили в текущем году все работы — три этапа мероприятий по борьбе с борщевиком на территории Подмосковья. В результате выявления новых очагов произрастания сорного растения общая площадь обработанных земель в Московской области составила более 18 тыс. га», — рассказал глава ведомства Сергей Воскресенский.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье волонтёры будут помогать в борьбе с борщевиком.