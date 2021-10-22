В Подмосковье от борщевика обработали 18 тысяч гектаров земли
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
«Мы полностью завершили в текущем году все работы — три этапа мероприятий по борьбе с борщевиком на территории Подмосковья. В результате выявления новых очагов произрастания сорного растения общая площадь обработанных земель в Московской области составила более 18 тыс. га», — рассказал глава ведомства Сергей Воскресенский.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье волонтёры будут помогать в борьбе с борщевиком.