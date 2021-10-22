Москва признана лучшим туристическим направлением в Европе по версии World Travel Awards

Москва удостоена двух наград на европейском этапе конкурса World Travel Awards.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт премии.

Российская столица стала первой в категории «Лучшее туристическое направление в Европе. Город».

В номинации «Лучшая в Европе городская организация в сфере туризма» главный приз получил Комитет по туризму Москвы.

Кроме того, Санкт-Петербург признан лучшим городом для изучения исторического наследия и для сити-брейка, а городской Комитет по развитию туризма выиграл в номинации «Лучшая в Европе маркетинговая кампания».

Премии вручают с 1993 года. Впервые Москва получила приз в 2019-м.

Ранее НСН сообщала, что в Москве стартовал приём заявок на конкурс для туротрасли «Путеводная звезда».