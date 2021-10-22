Москва признана лучшим туристическим направлением в Европе по версии World Travel Awards

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Москва удостоена двух наград на европейском этапе конкурса World Travel Awards.
Москва признана лучшим туристическим направлением в Европе по версии World Travel Awards
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт премии.

Российская столица стала первой в категории «Лучшее туристическое направление в Европе. Город».

В номинации «Лучшая в Европе городская организация в сфере туризма» главный приз получил Комитет по туризму Москвы.

Кроме того, Санкт-Петербург признан лучшим городом для изучения исторического наследия и для сити-брейка, а городской Комитет по развитию туризма выиграл в номинации «Лучшая в Европе маркетинговая кампания».

Премии вручают с 1993 года. Впервые Москва получила приз в 2019-м.

Ранее НСН сообщала, что в Москве стартовал приём заявок на конкурс для туротрасли «Путеводная звезда».

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