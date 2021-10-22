Замглавы МИД Богданов провёл встречу в Москве с послом Марокко
- РИА Новости
Как передаёт ФАН, в ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы развития традиционно дружественных российско-марокканских отношений, а также организации заседания Межправительственной смешанной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое намечено провести в Москве.
«При обмене мнениями по региональной повестке дня основное внимание было уделено ситуации в западносахарском урегулировании и в районе Магриба в целом. С российской стороны… была подтверждена неизменная позиция в пользу переговорного разблокирования кризисов и конфликтов на основе уважения фундаментальных принципов и норм международного права, а также соответствующих резолюций СБ ООН», — говорится в сообщении МИД.
Ранее URA.RU передавало, что посол Республики Корея Ли Сок Пэ посетит Екатеринбург с рабочим визитом.