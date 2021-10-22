Песков заявил об отсутствии планов по новым мерам соцподдержки из-за нерабочих дней

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время действует целый ряд решений о поддержке населения, дополнительных мер в связи с нерабочими днями на фоне ситуации с коронавирусом пока не планируется.
Песков заявил об отсутствии планов по новым мерам соцподдержки из-за нерабочих дней
  • © Пресс-служба Президента РФ

Песков напомнил, что действует ряд решений о поддержке в целом, не имеющих отношения к нерабочим дням.

В Кремле рассказали, что это точечные меры поддержки в отношении одиноких матерей, родителей, семей с детьми, который действуют на постоянной основе. 

Пресс-секретарь президента России отметил, что «не нужно об этом забывать».

«Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается», — добавил он.

Также Песков сообщил, что российские власти пока не рассматривают возможность введения более жёстких ограничений для снижения заболеваемости коронавирусом.

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