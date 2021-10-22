Автоэксперт Рязанов рассказал, почему автомобиль может не заводиться в мороз

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Технический директор сети автосалонов Максим Рязанов перечислил причины, по которым машина может не заводиться на морозе.
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему автомобиль может не заводиться в мороз
  • Pixabay

В беседе с Inforeactor Рязанов отметил, что это может произойти из-за неисправной или старой аккумуляторной батареи, неправильно подобранного моторного масла, проблем с топливной системой или системой зажигания транспортного средства.

Чтобы избежать подобных ситуаций, специалист посоветовал, в частности, правильно утеплить двигатель.

В таком случае он будет легче прогреваться после запуска и дольше сохранять тепло.

Ранее эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform рассказал, нужно ли прогревать машину летом.

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