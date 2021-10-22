В Новосибирске возбудили дело после обнаружения тел мужчины и женщины под окнами дома

Короткая ссылка
В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины и женщины. Их тела были найдены под окнами многоэтажного дома, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону по взаимодействию со СМИ Екатерина Петрушина.
В Новосибирске возбудили дело после обнаружения тел мужчины и женщины под окнами дома
  • РИА Новости

Об этом сообщает nsktv.ru.

На месте работают следственно-оперативная группа полиции и следователи.

Также полиция Новосибирска выяснила местонахождение мальчика, который жил у погибшей пары. 

«Местонахождение несовершеннолетнего ребёнка, проживавшего с парой, в настоящее время установлено сотрудниками полиции. С ним всё в порядке», — цитирует ngs.ru сообщение правоохранительных органов.

По информации следствия, мальчик со вчерашнего дня находился со своим законным представителем.

Ранее стало известно, что под окнами многоэтажки в Новосибирске найдены тела мужчины и женщины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить