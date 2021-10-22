В Новосибирске возбудили дело после обнаружения тел мужчины и женщины под окнами дома
- РИА Новости
Об этом сообщает nsktv.ru.
На месте работают следственно-оперативная группа полиции и следователи.
Также полиция Новосибирска выяснила местонахождение мальчика, который жил у погибшей пары.
«Местонахождение несовершеннолетнего ребёнка, проживавшего с парой, в настоящее время установлено сотрудниками полиции. С ним всё в порядке», — цитирует ngs.ru сообщение правоохранительных органов.
По информации следствия, мальчик со вчерашнего дня находился со своим законным представителем.
Ранее стало известно, что под окнами многоэтажки в Новосибирске найдены тела мужчины и женщины.