В Новосибирске возбудили дело после обнаружения тел мужчины и женщины под окнами дома

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины и женщины. Их тела были найдены под окнами многоэтажного дома, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону по взаимодействию со СМИ Екатерина Петрушина.

Об этом сообщает nsktv.ru.

На месте работают следственно-оперативная группа полиции и следователи.

Также полиция Новосибирска выяснила местонахождение мальчика, который жил у погибшей пары.

«Местонахождение несовершеннолетнего ребёнка, проживавшего с парой, в настоящее время установлено сотрудниками полиции. С ним всё в порядке», — цитирует ngs.ru сообщение правоохранительных органов.

По информации следствия, мальчик со вчерашнего дня находился со своим законным представителем.

Ранее стало известно, что под окнами многоэтажки в Новосибирске найдены тела мужчины и женщины.