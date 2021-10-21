Трое детей погибли в результате пожара в Ростовской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что в 18:32 в дежурную службу поступило сообщение о пожаре в одноэтажном доме на улице Центральной, 1, в хуторе Байкове.
К настоящему моменту открытое горение уже ликвидировано на площади 230 кв. м.
«В результате пожара трое детей погибли», — сказал представитель ведомства.
Уточнятся, что погибшими являются мальчики 2015, 2017 и 2018 годов рождения.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в квартире в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга.