Объявлена программа V Всероссийского водного конгресса

Стала известна программа V Всероссийского водного конгресса. Открытие состоится 26 октября в Москве.

Об этом сообщает kp.ru.

В течение трёх дней пройдёт 31 деловое мероприятие в формате круглых столов и пленарных заседаний.

Ожидается участие федеральных министров, председателей профильных комитетов Госдумы и Совфеда, руководства служб и агентств, глав субъектов и муниципальных образований, а также представителей госкорпораций и институтов развития.

Кроме того, должно состояться подписание ряда соглашений о сотрудничестве, презентация новых отраслевых стандартов, справочников, реестров и других профильных документов. Запланировано и подведение итогов конкурса СМИ «Россия — планета воды».

Среди основных тем — экологические приоритеты устойчивого развития водохозяйственного комплекса и технологической модернизации всех сфер водопользования на основе новых инструментов инфраструктурного финансирования.

Выставочная экспозиция будет площадкой для показа лучших инфраструктурных проектов в водохозяйственном комплексе.