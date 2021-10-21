Губернатор Калининградской области рассказал Мишустину о ситуации с COVID-19 в регионе

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал премьер-министру России Михаилу Мишустину о ситуации с COVID-19 в регионе.
Губернатор Калининградской области рассказал Мишустину о ситуации с COVID-19 в регионе
  • Reuters

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Ввели в регионе ограничения по QR-кодам две недели назад. Благодаря этому в том числе выросла практически в десять раз вакцинация», — заявил Алиханов.

По его словам, ситуация с оказанием медпомощи в регионе остаётся стабильной. На данный момент пациентам с коронавирусом помогают 29 медицинских организаций. Развёрнуто 2,4 тыс. коек, из которых 14,5% свободны.

В течение последних двух недель запущена система экспресс-тестирования на антиген.

«Благодаря этому мы выявили 2,5 тыс. человек и ещё 3 тыс. членов их семей изолировали. Мы также развернули 42 пункта вакцинации, в том числе девять — вне учреждений здравоохранения, и некоторые из них работают в круглосуточном режиме», — сказал губернатор.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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