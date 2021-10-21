Суд в Москве направил приставам распоряжения о взыскании с Facebook 17 млн рублей штрафов

Таганский суд Москвы направил приставам распоряжения о взыскании с Facebook штрафов на 17 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

«В связи с отсутствием сведений о добровольном исполнении вступивших в законную силу постановлений... в службу судебных приставов направлены распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений суда», — сказала она.

Отмечается, что американская компания попросила об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счёт погашения административных штрафов.

Ранее сообщалось, что приставы начали принудительное взыскание с Facebook 26 млн рублей административных штрафов за отказ от удаления противоправного контента.