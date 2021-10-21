Путин призвал не забывать, кто взял Берлин
- AP
По его словам, сваливать на Советский Союз всю вину за начало Второй мировой войны — неправильно.
«Есть какие-то вещи совершенно очевидные, кроме того, что 22 июня 41-го года Германия напала на Советский Союз, а не наоборот. Давайте не забудем, кто Берлин-то взял штурмом.
Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия! Подзабыли? Вспомнить несложно», — сказал Путин.
По его словам, только под Сталинградом погибли 1,1 млн человек.
Он добавил, что манипулирование историей ни к чему хорошему не ведёт.
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