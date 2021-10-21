В Союзе туристических агентств прокомментировали новые антикоронавирусные меры
- Reuters
«Люди уже давно почти не ходят по турагентствам. Если есть желание отдохнуть, то всё можно сделать по телефону или онлайн. Пока какой-то сверхъестественной проблемы мы не видим», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, пока в турбизнесе всё под контролем.
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