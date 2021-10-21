В Союзе туристических агентств прокомментировали новые антикоронавирусные меры

Президент Союза туристических агентств (СТА) и заместитель директора ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов прокомментировал новые антикоронавирусные меры.

«Люди уже давно почти не ходят по турагентствам. Если есть желание отдохнуть, то всё можно сделать по телефону или онлайн. Пока какой-то сверхъестественной проблемы мы не видим», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, пока в турбизнесе всё под контролем.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.