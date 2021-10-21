В Москве сдали в эксплуатацию новое общежитие для военнослужащих Минобороны

В Москве завершили строительство и сдали в эксплуатацию новое здание шестиэтажного общежития квартирного типа для военнослужащих Минобороны России.

Площадь новостройки — около 7 тыс. кв. м.

Общежитие построили с применением новейших технологий и современных материалов. Оно оборудовано системами пожаротушения, видеонаблюдения и вентиляции.

Новый военный городок в Москве, в котором находятся Центр безопасности полётов авиации Вооружённых сил России и 27-й Научный центр, был построен менее чем за год.

В апреле телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье прокомментировали ситуацию с бывшими военными городками.