В Москве сдали в эксплуатацию новое общежитие для военнослужащих Минобороны

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В Москве завершили строительство и сдали в эксплуатацию новое здание шестиэтажного общежития квартирного типа для военнослужащих Минобороны России.
В Москве сдали в эксплуатацию новое общежитие для военнослужащих Минобороны
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Площадь новостройки — около 7 тыс. кв. м.

Общежитие построили с применением новейших технологий и современных материалов. Оно оборудовано системами пожаротушения, видеонаблюдения и вентиляции.

Новый военный городок в Москве, в котором находятся Центр безопасности полётов авиации Вооружённых сил России и 27-й Научный центр, был построен менее чем за год.

В апреле телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье прокомментировали ситуацию с бывшими военными городками.

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