Путин заявил о системных изменениях по всем направлениям

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что сегодня человечество столкнулось с одновременными системными изменениями по всем направлениям.
Путин заявил о системных изменениях по всем направлениям
  • AP

«К постоянной переменчивости, непредсказуемости, к транзиту постоянному мы должны уже приспособиться, но этого также не произошло», — заявил Путин.

Он добавил, что «трансформация, свидетелями и участниками которой мы являемся, — иного калибра, чем те, которые неоднократно случались в истории человечества».

«Это не просто сдвиг баланса сил или научно-технологический прорыв. Хотя и то и другое сейчас тоже, конечно, имеет место», — отметил президент.

Российский лидер подчеркнул, что сегодня человечество «столкнулось с одновременными системными изменениями по всем направлениям».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить