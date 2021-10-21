Путин заявил о системных изменениях по всем направлениям

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что сегодня человечество столкнулось с одновременными системными изменениями по всем направлениям.

«К постоянной переменчивости, непредсказуемости, к транзиту постоянному мы должны уже приспособиться, но этого также не произошло», — заявил Путин.

Он добавил, что «трансформация, свидетелями и участниками которой мы являемся, — иного калибра, чем те, которые неоднократно случались в истории человечества».

«Это не просто сдвиг баланса сил или научно-технологический прорыв. Хотя и то и другое сейчас тоже, конечно, имеет место», — отметил президент.

Российский лидер подчеркнул, что сегодня человечество «столкнулось с одновременными системными изменениями по всем направлениям».