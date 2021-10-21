Эксперт рассказал о помощи бизнесу со стороны государства в период карантинных ограничений

Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал рассказал о мерах поддержки предпринимателей со стороны государства в период пандемии.

Бизнес ещё в прошлом году сумел организовать работу в условиях карантинных ограничений. Если сначала процесс был сложным, то затем к нему были подключены современные технологии, сказал он в беседе с «Известиями».

«Большую помощь бизнесу оказали меры поддержки, введённые государством. И сейчас, когда в регионах была введена нерабочая неделя, власти дают мощную поддержку российским компаниям и предприятиям», — объяснил эксперт.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.