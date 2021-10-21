Мишустин ознакомился с работой калининградского завода «Балткран»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин, прибывший в Калининград с рабочим визитом, ознакомился с работой завода «Балткран».
Мишустин ознакомился с работой калининградского завода «Балткран»
  • AP

Об этом сообщает «Янтарный край».

Так, глава правительства осмотрел цеха, побеседовал с работниками и руководством предприятия.

Отмечается, что «Балткран» входит в число старейших предприятий региона, занимается разработкой и изготовлением сложного грузоподъёмного оборудования для терминалов морских и речных портов, железнодорожных терминалов, платформ по добыче нефти, машиностроительных предприятий, АЭС.

Продукцией завода пользуются такие компании, как «РЖД», «Росатом», «Роснефть», «Газпром», «Норникель» и многие другие.

Ранее в правительстве сообщили о предстоящей поездке Мишустина в Калининград.

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