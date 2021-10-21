Мишустин ознакомился с работой калининградского завода «Балткран»
- AP
Об этом сообщает «Янтарный край».
Так, глава правительства осмотрел цеха, побеседовал с работниками и руководством предприятия.
Отмечается, что «Балткран» входит в число старейших предприятий региона, занимается разработкой и изготовлением сложного грузоподъёмного оборудования для терминалов морских и речных портов, железнодорожных терминалов, платформ по добыче нефти, машиностроительных предприятий, АЭС.
Продукцией завода пользуются такие компании, как «РЖД», «Росатом», «Роснефть», «Газпром», «Норникель» и многие другие.
Ранее в правительстве сообщили о предстоящей поездке Мишустина в Калининград.