В Подмосковье зарегистрировать недвижимость можно в офисах соцгазификации

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что жильё, к границам которого подводят газ, должно быть зарегистрированным. Сделать это можно в брендированных офисах.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Чтобы принять участие в программе и подвести газ к дому, необходимо его зарегистрировать, а сделать это просто — в офисах газификации», — сказала Адигамова.

Отмечается, что в области работают как стационарные, так и мобильные офисы социальной газификации.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Московской области рассказали о планах по газификации в 2021 году.