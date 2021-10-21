В Подмосковье зарегистрировать недвижимость можно в офисах соцгазификации

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Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что жильё, к границам которого подводят газ, должно быть зарегистрированным. Сделать это можно в брендированных офисах.
В Подмосковье зарегистрировать недвижимость можно в офисах соцгазификации
  • © Правительство Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

«Чтобы принять участие в программе и подвести газ к дому, необходимо его зарегистрировать, а сделать это просто — в офисах газификации», — сказала Адигамова.

Отмечается, что в области работают как стационарные, так и мобильные офисы социальной газификации.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Московской области рассказали о планах по газификации в 2021 году.

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