В Подмосковье зарегистрировать недвижимость можно в офисах соцгазификации
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Чтобы принять участие в программе и подвести газ к дому, необходимо его зарегистрировать, а сделать это просто — в офисах газификации», — сказала Адигамова.
Отмечается, что в области работают как стационарные, так и мобильные офисы социальной газификации.
Ранее, как сообщало «Радио 1», в Московской области рассказали о планах по газификации в 2021 году.