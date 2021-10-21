В Петербурге перед судом предстанет банда угонщиков автомобилей

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц в составе трёх человек, которые похищали дорогостоящие автомобили. Материалы дела переданы в суд.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Отмечается, что злоумышленники были задержаны 17 ноября 2020 года. В ходе расследования выяснилось, что в Санкт-Петербурге они похитили автомобили марок Lexus NX200, Cadillac XT5, Toyota RAV4, Lexus RX350, имеющие систему бесключевого доступа.

Машины, по данным полиции, злоумышленники угоняли под заказ.

В МВД отметили, что данная группа лиц отличалась «высокой степенью конспирации и чётко отведёнными преступными ролями». Общий ущерб от действий угонщиков составил более 7 млн рублей.

Дело рассмотрит Московский районный суд Санкт-Петербурга.

Как ранее передавал телеканал НТВ, в Иркутске вынесли приговор членам банды, которая занималась вымогательством, незаконным оборотом оружия и похищением людей.