Московские фонтаны подготовили к зиме

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что специалисты подготовили московские фонтаны к зиме.

Об этом сообщает НСН.

Заммэра добавил, что в течение зимы фонтаны Москвы будут готовить к новому сезону. Следить за фонтанами в зимний период будут около 350 специалистов комплекса городского хозяйства.

«Проводится проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики», — пояснил Бирюков.

Всего в Москве насчитывается около 600 фонтанов.

Ранее сайт «Невские новости» сообщил, что летом в Петергофе после реставрации возобновили работу фонтаны «Солнце» и «Тритон».