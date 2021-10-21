Московские фонтаны подготовили к зиме

Короткая ссылка
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что специалисты подготовили московские фонтаны к зиме.
Московские фонтаны подготовили к зиме
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

Заммэра добавил, что в течение зимы фонтаны Москвы будут готовить к новому сезону. Следить за фонтанами в зимний период будут около 350 специалистов комплекса городского хозяйства.

«Проводится проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики», — пояснил Бирюков.

Всего в Москве насчитывается около 600 фонтанов.

Ранее сайт «Невские новости» сообщил, что летом в Петергофе после реставрации возобновили работу фонтаны «Солнце» и «Тритон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить