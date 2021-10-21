Подмосковье посетили свыше 10 млн туристов в 2021 году
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Об этом пишет «Подмосковье сегодня».
В частности, в летний сезон в подмосковных отелях и гостиницах наблюдался высокий спрос на заселение: было забронировано 95% номеров.
«По данным, предоставленным участниками программы туристического кешбэка, благодаря этой программе гостиницы региона получили поток прямых бронирований, и их загрузка значительно увеличилась», — говорится в сообщении.
Ранее, как передавало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».